Новий Бундестаг Німеччини зібрався на перше засідання

Німецький Бундестаг нового скликання, обраний на дострокових виборах у лютому, 25 березня зібрався на установче засідання

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

У вівторок, 25 березня, новий склад німецького парламенту розпочав своє перше засідання. Під час нього, зокрема, мають обрати нового спікера Бундестагу.

Початок засідання супроводжувався суперечками стосовно того, кого вважати найдавнішим членом Бундестагу, котрому традиційно доручають відкривати перше засідання. На цю роль визначили депутата від "Лівих" Грегора Гізі.

В "Альтернативі для Німеччини" заявили, що роль мала б дістатися їхньому представнику Александру Гауланду, який є найстаршим за віком.

Втім, правила передбачають, що до обрання нового спікера чи одного з його наступників засідання має відкривати особа, яка найдовший час була депутатом Бундестагу.

Нагадаємо, 23 лютого Німеччина голосувала на дострокових федеральних виборах. За їхніми підсумками правоконсерватори ХДС/ХСС здобули найбільше голосів, а ультраправа "Альтернатива для Німеччини" опинилася на другій сходинці з найкращим результатом в історії.

"АдН" та Ліві разом мають третину місць у новому скликанні Бундестагу, чого достатньо для блокування ключових рішень.

Новий уряд очікувано сформують ХДС-ХСС та СДПН, а канцлером стане лідер консерваторів Фрідріх Мерц.

В середині березня, нагадаємо, Бундестаг попереднього скликання проголосував за мільярдні інвестиції в оборону та інфраструктуру.