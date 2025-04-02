В партии Шольца говорят, что в переговорах о новой коалиции еще надо "многое сделать"

В Социал-демократической партии Германии заявляют, что политикам еще надо "многое сделать", чтобы достичь соглашения о новой коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала сопредседатель СДПГ Саския Эскен, которую цитирует dpa.

Эскен отметила, что она "убеждена" в том, что переговоры продлятся до следующей недели, поскольку "нужно еще многое сделать".

Спустя более месяца после победы на парламентских выборах консервативного блока ХДС/ХСС продолжаются переговоры об их коалиции с СДПГ.

В среду переговоры проходят в группе из 19 высокопоставленных представителей обеих сторон, включая вероятного следующего канцлера страны Фридриха Мерца, главу ХСС Маркуса Зёдера и сопредседателя СДПГ Ларса Клингбайля.

Эскен сказала, что оба лагеря состоят из "очень, очень разных сторон", но они "чувствуют большую ответственность" за то, чтобы объединиться и сформировать правительство.

"Это действительно обнадеживающе, не для нас, а для страны и ее народа", – добавила она.

Депутат от ХСС Александр Добриндт в свою очередь сказал, что он "видит движение" со стороны СДПГ в вопросе сокращения бюджетных расходов, но эти вопросы необходимо тщательно проработать.

"Мы не хотим допустить возникновения неурегулированных разногласий, которые впоследствии могут вызвать трудности", – отметил он.

Как известно, 25 марта в Германии состоялось учредительное заседание нового Бундестага, а правительство Олафа Шольца формально ушло в отставку, однако продолжает работать до утверждения нового правительства.

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