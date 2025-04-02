Візит Нетаньягу до Угорщини, попри ордер МКС, розпочнеться 3 квітня

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу їде до Угорщини на чотириденний візит, попри ордер Міжнародного кримінального суду на арешт.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, у четвер, 3 квітня, Нетаньягу розпочинає чотириденний візит до Угорщини, попри ордер МКС на арешт через звинувачення у воєнних злочинах в Газі.

Угорщина теоретично зобов'язана заарештувати і передати будь-яку особу, на яку є ордер суду, але прем'єр-міністр країни Віктор Орбан чітко дав зрозуміти, що Угорщина не буде дотримуватися цього рішення.

Зазначається, що Нетаньягу має зустрітися з Орбаном перед пресконференцією, яка розпочнеться приблизно о 10:00.

Як пише агентство, у Будапешті в середу, 2 квітня, робітники будували сцену в Будайському замку, де в четвер, 3 квітня, вранці Орбан має вітати Нетаньягу на церемонії з військовими почестями.

Біля центрального будапештського готелю, де зупиниться Нетаньягу, можна було помітити сили безпеки.

Цей візит стане другим закордонним візитом ізраїльського прем’єра після того, як у листопаді минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт його та колишнього міністра оборони Йоава Галланта, але деталі його програми були обмежені, окрім запланованого відвідування меморіалу жертвам Голокосту.

У лютому він відвідав Вашингтон, де зустрівся з близьким союзником – президентом США Дональдом Трампом. Ні Ізраїль, ні США не є членами МКС.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду.

У Єврокомісії заявили, що не отримували від Угорщини жодного офіційного сповіщення про наміри вийти з МКС.