Визит Нетаньяху в Венгрию, несмотря на ордер МУС, начнется 3 апреля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху едет в Венгрию с четырехдневным визитом, несмотря на ордер Международного уголовного суда на арест.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, в четверг, 3 апреля, Нетаньяху начинает четырехдневный визит в Венгрию, несмотря на ордер МУС на арест по обвинению в военных преступлениях в Газе.

Венгрия теоретически обязана арестовать и передать любое лицо, на которое есть ордер суда, но премьер-министр страны Виктор Орбан четко дал понять, что Венгрия не будет придерживаться этого решения.

Отмечается, что Нетаньяху должен встретиться с Орбаном перед пресс-конференцией, которая начнется примерно в 10:00.

Как пишет агентство, в Будапеште в среду, 2 апреля, рабочие строили сцену в Будайском замке, где в четверг, 3 апреля, утром Орбан должен приветствовать Нетаньяху на церемонии с воинскими почестями.

Возле центрального будапештского отеля, где остановится Нетаньяху, можно было заметить силы безопасности.

Этот визит станет вторым зарубежным визитом израильского премьера после того, как в ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест его и бывшего министра обороны Йоава Галланта, но детали его программы были ограничены, кроме запланированного посещения мемориала жертвам Холокоста.

В феврале он посетил Вашингтон, где встретился с близким союзником – президентом США Дональдом Трампом. Ни Израиль, ни США не являются членами МУС.

Ранее СМИ сообщили, что министр юстиции Венгрии Бенце Тужон на закрытой встрече с послами объявил на прошлой неделе, что Венгрия выйдет из Международного уголовного суда.

В Еврокомиссии заявили, что не получали от Венгрии никакого официального уведомления о намерениях выйти из МУС.