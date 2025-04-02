В ЄС відреагували на дані про можливий вихід Угорщини з МКС

В Європейській комісії прокоментували інформацію, що з'явилась у ЗМІ, про можливий намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.

Вона зазначила, що в Єврокомісії бачили ці повідомлення, однак не отримували від Угорщини жодного офіційного сповіщення про наміри вийти з МКС.

"Якщо це дійсно так, то ми глибоко шкодуватимемо, якщо якась з країн-членів вирішить вийти з МКС", – сказала речниця ЄК.

Вона нагадала, що статут МКС дозволяє країні-підписанту Римського статуту вийти із Суду шляхом подачі письмової заяви генеральному секретарю ООН.

"Рішення про вихід набуває чинності через рік після сповіщення і не впливає на зобов’язання співпрацювати щодо розслідувань", – додала Гіппер.

Коментуючи запрошення Угорщини прем’єр-міністр Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, на якого є виданий ордер МКС на арешт, Гіппер нагадала, що країни-члени ЄС мають забезпечити повну співпрацю з Судом, у тому числі шляхом швидкого виконання виданих ордерів на арешт.

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду (МКС).