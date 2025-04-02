ЗМІ: Угорщина вирішила вийти з Міжнародного кримінального суду

Міністр юстиції Угорщини Бенце Тужон на закритій зустрічі з послами оголосив минулого тижня, що Угорщина вийде з Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Szabad Europa.

Зустріч послів, яких міністр поінформував про наміри Будапешта, проходила за особливих обставин. За словами кількох джерел, у залі використовувалися камери з програмою розпізнавання осіб, щоб переконатися, що присутні лише запрошені гості.

Дипломати сиділи на стільцях із зазначенням їхніх імен, а якщо хтось запізнювався, час запізнення писався на спинці стільця.

Політичне рішення про вихід Угорщини із МКС фактично було ухвалено кілька тижнів тому, але уряд все ще чекав, якою буде позиція президента США Дональда Трампа щодо МКС.

За словами джерела, після того, як 5 лютого Трамп заявив, що введе санкції проти суду у зв'язку з ордером на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, "угорський уряд сприйняв це як зелене світло".

Szabad Europa дізналася також подробиці процедури виходу Угорщини з МКС. Згідно з нею, уряд внесе до парламенту проєкт резолюції про вихід, і якщо його буде прийнято більшістю голосів, то вихід буде офіційно ініційовано.

За даними джерел, текст проєкту рішення про вихід Угорщини з МКС буде розміщено на сайті парламенту найближчим часом.

Нагадаємо, у середу ввечері прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прибуде до Угорщини й залишиться там з візитом до ранку неділі.

Нетаньягу зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який у листопаді відхилив рішення Міжнародного кримінального суду про арешт ізраїльського прем’єр-міністра за ймовірні воєнні злочини в Газі.

Оскільки Угорщина є членом МКС, вона зобов’язана арештувати Нетаньягу, коли він опиниться на її території.

Нещодавно в Угорщині заявили, що оцінюють свою співпрацю з Міжнародним кримінальним судом після указу президента США щодо санкцій проти суду.

Як відомо, МКС також видав ордер на арешт лідера РФ Владіміра Путіна за воєнні злочини в Україні.