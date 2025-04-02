Німеччина надасть Молдові 37 млн євро на зміцнення енергосектора

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Молдови 2 квітня оголосила про виділення додаткових 37 млн євро фінансової допомоги цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Нова фінансова допомога Німеччини у 37 млн євро буде виділена в межах Фонду зниження енергетичної вразливості Молдови.

"У найближчі два роки на європейському, а також на німецькому рівні ми будемо ще сильніше підтримувати енергетичну незалежність Молдови та її повну інтеграцію в європейський енергетичний ринок", – заявила Бербок на пресконференції в Кишиневі.

На її думку, план Путіна з розгрому енергетичного сектора Молдови провалився, і Молдова "зможе повністю забезпечувати себе газом і енергією з Європейського Союзу, звільнившись від залежності від Російської Федерації".

Загалом з 2022 року Німеччина виділила 230 млн євро на зміцнення енергетичної стійкості Молдови.

Перед пресконференцією глава німецької дипломатії зустрілася з президенткою Молдови Маєю Санду, з якою обговорила європейський шлях Молдови, двосторонню економічну співпрацю, регіональну безпеку та подальшу підтримку з боку Німеччини.

Напередодні Бербок перебувала з візитом в Україні. Під час візиту вона, зокрема, отримала спеціальну нагороду від МЗС України як подяку за її допомогу Україні протягом останніх років.