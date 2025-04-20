Прем'єр Канади перед виборами пообіцяв мільярди на оборону та захист від Трампа

Прем’єр-міністр Канади та лідер Ліберальної партії Марк Карні у своїй передвиборчому плані зробив акцент на нових військових витратах і підтримці Канади проти експансіоністського бачення американського президента Дональда Трампа.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Карні заявив, що зараз Канада повинна "підготуватися до загроз з боку Америки самому нашому суверенітету".

"Президент Трамп намагається зламати нас, щоб Америка могла володіти нами, але цього ніколи не станеться. Канада – не Америка, і ніколи нею не буде, але ми повинні зробити більше, ніж просто визнати це. Нам потрібен план, як впоратися з цією новою реальністю", – акцентував прем’єр країни.

Карні пообіцяв, що у разі перемоги Ліберальної партії, його уряд витратить 30,9 млрд канадських доларів на оборону протягом наступних чотирьох років і досягне цільового показника оборонних витрат Канади в НАТО на рівні 2% ВВП до 2030 року – на два роки раніше від нинішньої обіцянки.

Значна частина нових витрат буде спрямована на зміцнення канадської Півночі, щоб стримати вплив Китаю, який намагається проникнути на територію корінних народів в Арктиці.

Половина витрат піде на нову військову техніку і озброєння для канадських збройних сил, наприклад, підводні човни і криголами для моніторингу і захисту берегових ліній, в тому числі в Арктиці, від російської і китайської агресії. Це включає в себе нові безпілотники для морів і неба.

Ліберали заявили, що їхня платформа покликана захистити суверенітет і культуру Канади від Сполучених Штатів і "невиправданої торговельної війни" Трампа, яку Карні назвав спробою послабити Канаду.

"Невиправдана і безрозсудна торговельна війна Америки загрожує канадським робочим місцям, бізнесу і нашому способу життя. Перед обличчям цієї загрози у нас є план побудови найсильнішої економіки в G7", – сказав Карні.

План також фокусується на усуненні торговельних бар'єрів між провінціями Канади, щоб допомогти компенсувати тарифи Трампа, наданні підтримки сільськогосподарському сектору, який опинився в епіцентрі торговельної війни зі США та Китаєм, а також на розширенні ланцюжка поставок автомобільного сектору в Онтаріо.

Партія також хоче побудувати нові торговельні відносини з Європою та Азією.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Канаді мають відбутись 28 квітня.

Як повідомляли, на передвиборчих дебатах Карні та лідер Консервативної партії Пʼєр Пуальєвр посперечалися, хто більше підтримуватиме Україну у випадку перемоги на дострокових парламентських виборах.

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