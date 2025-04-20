Премьер Канады перед выборами пообещал миллиарды на оборону и защиту от Трампа

Премьер-министр Канады и лидер Либеральной партии Марк Карни в своем предвыборном плане сделал акцент на новых военных расходах и поддержке Канады против экспансионистского видения американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Карни заявил, что сейчас Канада должна "подготовиться к угрозам со стороны Америки самому нашему суверенитету".

"Президент Трамп пытается сломать нас, чтобы Америка могла владеть нами, но этого никогда не произойдет. Канада – не Америка, и никогда ею не будет, но мы должны сделать больше, чем просто признать это. Нам нужен план, как справиться с этой новой реальностью", – акцентировал премьер страны.

Карни пообещал, что в случае победы Либеральной партии, его правительство потратит 30,9 млрд канадских долларов на оборону в течение следующих четырех лет и достигнет целевого показателя оборонных расходов Канады в НАТО на уровне 2% ВВП к 2030 году – на два года раньше нынешнего обещания.

Значительная часть новых расходов будет направлена на укрепление канадского Севера, чтобы сдержать влияние Китая, который пытается проникнуть на территорию коренных народов в Арктике.

Половина расходов пойдет на новую военную технику и вооружение для канадских вооруженных сил, например, подводные лодки и ледоколы для мониторинга и защиты береговых линий, в том числе в Арктике, от российской и китайской агрессии. Это включает в себя новые беспилотники для морей и неба.

Либералы заявили, что их платформа призвана защитить суверенитет и культуру Канады от Соединенных Штатов и "неоправданной торговой войны" Трампа, которую Карни назвал попыткой ослабить Канаду.

"Неоправданная и безрассудная торговая война Америки угрожает канадским рабочим местам, бизнесу и нашему образу жизни. Перед лицом этой угрозы у нас есть план построения самой сильной экономики в G7", – сказал Карни.

План также фокусируется на устранении торговых барьеров между провинциями Канады, чтобы помочь компенсировать тарифы Трампа, оказании поддержки сельскохозяйственному сектору, который оказался в эпицентре торговой войны с США и Китаем, а также на расширении цепочки поставок автомобильного сектора в Онтарио.

Партия также хочет построить новые торговые отношения с Европой и Азией.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Канаде должны состояться 28 апреля.

Как сообщалось, на предвыборных дебатах Карни и лидер Консервативной партии Пьер Пуалевр поспорили, кто больше будет поддерживать Украину в случае победы на досрочных парламентских выборах.

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