У Німеччині невідомий застрелив двох чоловіків і втік

У німецькій землі Гессен у суботу, 19 квітня, невідомий застрелив двох чоловіків і втік.

Про це повідомляє Bild, пише "Європейська правда".

У суботу, 19 квітня, ввечері в місті Бад-Наугайм було застрелено двох людей. За даними поліції, жертвами стали двоє чоловіків. Злочинець перебуває в розшуку.

Ввечері двох чоловіків було знайдено з вогнепальними пораненнями перед житловим будинком, про що поліція повідомила близько опівночі. Подробиць щодо віку жертв наразі немає.

Поліція оточила місце злочину. Воно розташоване перед триповерховим будинком у районі з кількома багатоквартирними будинками. Над містом кружляв гелікоптер.

Поліція підтвердила виданню припущення, що зловмисник досі на волі. Водночас не виключають, що до злочину могли бути причетні й інші особи.

"Розслідування триває. Наразі неможливо спрогнозувати, які результати будуть цього вечора", – зазначив речник поліції.

У лютому у Брюсселі застрелили 19-річного юнака на тлі загострення насильства з боку наркоугруповань у бельгійській столиці.

Того ж місяця внаслідок кидка гранати у бар у французькому місті Гренобль поранень зазнали понад 10 людей.