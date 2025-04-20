В Германии неизвестный застрелил двух мужчин и скрылся
В немецкой земле Гессен в субботу, 19 апреля, неизвестный застрелил двух мужчин и скрылся.
Об этом сообщает Bild, пишет "Европейская правда".
В субботу, 19 апреля, вечером в городе Бад-Наугайм были застрелены два человека. По данным полиции, жертвами стали двое мужчин. Преступник находится в розыске.
Вечером двое мужчин были найдены с огнестрельными ранениями перед жилым домом, о чем полиция сообщила около полуночи. Подробностей относительно возраста жертв пока нет.
Полиция оцепила место преступления. Оно расположено перед трехэтажным домом в районе с несколькими многоквартирными домами. Над городом кружил вертолет.
Полиция подтвердила изданию предположение, что злоумышленник до сих пор на свободе. В то же время не исключают, что к преступлению могли быть причастны и другие лица.
"Расследование продолжается. Пока невозможно спрогнозировать, какие результаты будут этим вечером", – отметил представитель полиции.
В феврале в Брюсселе застрелили 19-летнего юношу на фоне обострения насилия со стороны наркогруппировок в бельгийской столице.
В том же месяце в результате броска гранаты в бар во французском городе Гренобль ранения получили более 10 человек.