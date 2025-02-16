В Брюсселі застрелили 19-річного під час нового спалаху насильства з боку наркобанд

У Брюсселі в суботу пізно ввечері застрелили 19-річного юнака на тлі загострення насильства з боку наркоугруповань у бельгійській столиці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTBF з посиланням на дані місцевої прокуратури.

Прокуратура повідомила в неділю, що стрілянина сталася в брюссельському районі Андерлехт близько 21:30 за місцевим часом.

Поліція розшукувала підозрюваних, які втекли на автомобілі.

"Наші початкові розслідування дають нам підстави вважати, що інцидент стався в контексті зведення рахунків у середовищі наркоторговців", – йдеться в заяві прокуратури.

"Події відбулися незважаючи на посилену присутність нашої поліції, яка чергувала за 70 метрів. Це знак того, що ці виродки не зупиняться ні перед чим. Ми повинні продовжувати контролювати цю територію, але цього далеко не достатньо. Ми повинні активізувати судові розслідування, щоб ліквідувати мережі і тих, хто смикає за ниточки", – сказав мер Андерлехта Фабріс Кумпс.

Останніми роками Брюссель потерпає від перестрілок, пов'язаних з діяльністю наркобанд. Офіційні особи заявляють, що в Бельгії діють понад 100 найнебезпечніших злочинних угруповань Європи.

Вбивство, скоєне в суботу, послідувало за іншою смертельною стріляниною, що сталася в Андерлехті цього місяця.

А окремий інцидент зі стріляниною в Брюсселі в лютому призвів до тимчасового закриття багатьох станцій столичного метрополітену.