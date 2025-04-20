У Молдові мер палив шини на Великдень і напав на інспектора, який його заскочив

Керівник Інспекторату із захисту довкілля Молдови Іон Булмага звинуватив мера одного із сіл у нападі на інспектора, який фіксував порушення – спалювання шин у великодню ніч.

Про це Булмага розповів у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Як стверджує посадовець, інцидент стався в одному із сіл Оргіївського району Молдови. Двоє інспекторів помітили купу шин біля мерії, після чого попросили мера прибрати їх.

"Пізніше мої колеги повернулися і побачили людей, серед яких були неповнолітні, які спалювали ці шини. Після дискусії з одним з моїх колег мер напав на нього, намагаючись вирвати пристрій, на який він знімав його, щоб зафіксувати докази", – додав Булмага.

За його словами, цей мер не вперше вчиняє правопорушення, пов'язані з порушенням природоохоронного законодавства.

"У вівторок (22 квітня. – Ред.) вранці я отримаю звіт інспектора, і ми подамо на нього заяву про порушення кримінальної справи", – заявив голова Інспекторату із захисту довкілля.

Він також закликав молдовських законодавців збільшити штрафи для боротьби зі спалюванням шин із 10 до 50 тисяч молдовських леїв (або з 578 до майже 2900 доларів).

У великодню ніч у деяких населених пунктах Молдови за традицією палять багаття і підпалюють автомобільні покришки. Це нібито символізує вигнання злих духів.

У минулому на Великдень палили багаття з дров, зараз же підпалюють переважно покришки. Із закликами до жителів Молдови не палити шини звертались і в минулі роки.