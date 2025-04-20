В Молдове мэр жег шины на Пасху и напал на инспектора, который его застал

Руководитель Инспектората по защите окружающей среды Молдовы Ион Булмага обвинил мэра одного из сел в нападении на инспектора, который фиксировал нарушения – сжигание шин в пасхальную ночь.

Об этом Булмага рассказал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Как утверждает чиновник, инцидент произошел в одном из сел Оргиевского района Молдовы. Двое инспекторов заметили кучу шин возле мэрии, после чего попросили мэра убрать их.

"Позже мои коллеги вернулись и увидели людей, среди которых были несовершеннолетние, которые сжигали эти шины. После дискуссии с одним из моих коллег мэр напал на него, пытаясь вырвать устройство, на которое он снимал его, чтобы зафиксировать доказательства", – добавил Булмага.

По его словам, этот мэр не впервые совершает правонарушения, связанные с нарушением природоохранного законодательства.

"Во вторник (22 апреля. – Ред.) утром я получу отчет инспектора, и мы подадим на него заявление о возбуждении уголовного дела", – заявил глава Инспектората по защите окружающей среды.

Он также призвал молдавских законодателей увеличить штрафы для борьбы с сжиганием шин с 10 до 50 тысяч молдавских леев (или с 578 до почти 2900 долларов).

В пасхальную ночь в некоторых населенных пунктах Молдовы по традиции жгут костры и поджигают автомобильные покрышки. Это якобы символизирует изгнание злых духов.

В прошлом на Пасху жгли костры из дров, сейчас же поджигают преимущественно покрышки. С призывами к жителям Молдовы не жечь шины обращались и в прошлые годы.