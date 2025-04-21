Літаку рейсом з Варшави довелось екстрено сісти через агресивного пасажира

Літаку авіакомпанії Wizz Air, що виконував рейс з польської Варшави до іспанського Більбао, довелось сідати в Франкфурті-на-Майні через агресивного пасажира, що міг перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Літак прибув до місця призначення із півторагодинною затримкою вже без агресивного пасажира, якого затримала німецька поліція.

"Рейс був зміщений через агресивну поведінку пасажира на борту", – підтвердив представник Wizz Air.

За словами пасажирів, агресивний чоловік, національність якого не вказана, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Інцидент також затримав зворотний рейс більш ніж на 1,5 години.

Нагадаємо, у березні рейс авіакомпанії Eurowings, який летів із Дюссельдорфа до міста Тромсе на півночі Норвегії, через сильний вітер з двох спроб не зміг здійснити посадку та був змушений повернутись у Німеччину.

Перед тим повідомляли, що поліція Данії оголосила офіційне обвинувачення 38-річному громадянину Росії, який підірвав вибухівку біля аеропорту міста Біллунд, що змусило припинити його роботу на 9 годин.