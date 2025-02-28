У Данії судитимуть росіянина, який зірвав роботу аеропорту саморобною вибухівкою

Поліція Данії оголосила офіційне обвинувачення 38-річному громадянину Росії, який підірвав вибухівку біля аеропорту міста Біллунд, що змусило припинити його роботу на 9 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Інцидент стався у квітні 2024 року, коли росіянин проніс два кілограми вибухової речовини і використав її, аби підірвати банкомат о 4-й годині ранку.

Через майже сім годин чоловік приніс ще кілограм вибухівки поліції, яка вирішила евакуювати аеропорт. У результаті летовище не працювало девʼять годин, постраждали 10 тисяч мандрівників.

Слідство зʼясувало, що росіянин використав для вибухівки трипероксид триацетону, який має неофіційну назву "мати Сатани" і є поширеною речовиною для саморобних вибухових пристроїв.

Наступного дня після інциденту 38-річний росіянин був взятий під варту. На судах, де розглядалось питання про запобіжний захід, чоловік пояснював, що є біженцем з Росії.

Мотив підсудного досі публічно не розголошується, але, за словами його адвоката, не йдеться про терористичні злочини. Суд у справі, як очікується, почнеться в березні.

Нагадаємо, напередодні в аеропорту Нант-Атлантик спеціальні служби провели операцію зі знешкодження бомби часів Другої світової війни, через що довелося перенести кілька авіарейсів.