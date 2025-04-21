Самолету рейсом из Варшавы пришлось экстренно сесть из-за агрессивного пассажира

Самолету авиакомпании Wizz Air, выполнявшему рейс из польской Варшавы в испанский Бильбао, пришлось садиться во Франкфурте-на-Майне из-за агрессивного пассажира, который мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Самолет прибыл к месту назначения с полуторачасовой задержкой уже без агрессивного пассажира, которого задержала немецкая полиция.

"Рейс был смещен из-за агрессивного поведения пассажира на борту", – подтвердил представитель Wizz Air.

По словам пассажиров, агрессивный мужчина, национальность которого не указана, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент также задержал обратный рейс более чем на 1,5 часа.

Напомним, в марте рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, из-за сильного ветра с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.

Перед тем сообщалось, что полиция Дании объявила официальное обвинение 38-летнему гражданину России, который взорвал взрывчатку возле аэропорта города Биллунд, что заставило прекратить его работу на 9 часов.