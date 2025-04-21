У Білому домі заперечують можливе звільнення Гегсета після нового скандалу із Signal

Речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що президент США Дональд Трамп продовжує довіряти главі Пентагону Піту Гегсету після повідомлень про листування в месенджері Signal.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Левітт цитує телеканал CNN.

За словами речниці Білого дому, вона говорила з Трампом уранці в понеділок, і той "твердо підтримує" Гегсета.

Перед цим в ефірі Fox News Левітт заявила, що "весь Пентагон працює проти" Гегсета, оскільки там "є люди, яким не подобаються зміни, які намагається запровадити міністр".

Вона також заявила, що в чаті у Signal, де був Гегсет, не обмінювались секретною інформацією, тоді як співробітники Пентагону самі, за словами речниці, "зливають" секретну інформацію журналістам.

Раніше стало відомо, що Піт Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.

Це сталось на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.