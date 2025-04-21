Колишній речник Пентагону вважає можливою відставку Гегсета

Колишній прессекретар шефа Пентагону Піта Гегсета заявив, що Пентагон охопила криза через внутрішні конфлікти та велику плинність кадрів у перші місяці другого терміну адміністрації Дональда Трампа, назвавши ситуацію "повномасштабним колапсом", який може коштувати міністру оборони посади.

Його слова цитує агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Слова колишнього прессекретаря Гегсета – Джона Алліота, – який минулого тижня подав у відставку після початку роботи речником Пентагону, щодо "повномасштабного колапсу" у Міноборони США, який може коштувати Гегсету посади, прозвучали після того, як трьох посадовців Міністерства оборони США звільнили на тлі розслідування витоків інформації.

Вони стверджують, що їм не пояснили, в чому саме полягають звинувачення, або навіть чи ведеться таке розслідування взагалі.

"Президент Дональд Трамп має солідну репутацію у притягненні до відповідальності своїх посадовців. Враховуючи це, важко уявити, що міністр оборони Піт Гегсет залишиться на посаді надовго", – заявив Алліот.

Як відомо, у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для нього готують іншу посаду.

Пізніше ЗМІ із посиланням на співрозмовників писали, що Гегсет міг поділитися подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат. У Пентагоні, однак, заперечили таку інформацію.