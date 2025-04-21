У Пентагоні заперечують, що Гегсет публікував секретні дані у чаті Signal

У Пентагоні заперечили, що очільник оборонного відомства Піт Гегсет розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті Signal, про який повідомили ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речника Пентагона Шона Парнелла.

Він назвав "вкидом" поширену ЗМІ інформацію про те, що Гегсет ділився секретними даними про атаку на Ємен в іншому чаті Signal, де були його дружина, брат і особистий адвокат.

"Вони (ЗМІ. – Ред.) спиралися тільки на слова людей, звільнених цього тижня, і, схоже, у них є мотив саботувати дії міністра і президента", – зазначив Парнелл.

Речник Пентагону стверджує, що "у жодному із чатів у Signal не було секретної інформації, як би не намагалися викласти цю історію".

"Що правда, то це те, що офіс міністра оборони продовжує зміцнюватися і ставати більш ефективним у виконанні програми президента Трампа", – додав він.

Варто зазначити, що у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для нього готують іншу посаду.