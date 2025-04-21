ЗМІ: глава Пентагону ділився секретними даними у ще одному чаті Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет поділився подробицями березневої атаки на єменських хуситів у ще одному груповому чаті Signal, куди входили його дружина, брат і особистий адвокат.

Про це повідомило агентству Reuters поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

У другому чаті Гегсет ділився подробицями атаки, схожими з тими, що були розкриті минулого місяця журналом The Atlantic після того, як його головного редактора Джеффрі Голдберга помилково включили до окремого чату в застосунку Signal.

Співрозмовник агентства на умовах анонімності сказав, що до другого чату входило близько десятка людей. Цей чат був створений під час процесу затвердження кандидатури Гегсета на посаді глави Пентагону для обговорення адміністративних питань, він не був пов’язаний з військовим плануванням.

За словами співрозмовника, в чаті обговорювалися деталі розкладу авіаударів.

Американський посадовець у Пентагоні поставив під сумнів, що Гегсет зможе зберегти посаду після останніх новин.

На тлі цих повідомлень речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що ЗМІ "з ентузіазмом приймають скарги незадоволених колишніх співробітників як єдине джерело для своєї статті".

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі заявила, що "нещодавно звільнені "інформатори" продовжують спотворювати правду, щоб заспокоїти своє розхитане его і підірвати програму президента".

Варто зазначити, що у Пентагоні відбулась низка звільнень на тлі розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Зокрема, йдеться про керівника апарату заступника міністра оборони США Коліна Керролла, старшого радника Гегсета Дена Колдуелла, а також заступника керівника апарату Пентагону Даріна Селніка.

Також був звільнений керівник апарату глави Пентагону Джо Каспер. Однак для нього готують іншу посаду.

Крім того, нещодавно адміністрацію Трампа сколихнув скандал, коли радник президента з нацбезпеки Майк Волц і його команда створили цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.