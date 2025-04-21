У Кремлі відповіли, чи приїде Трамп 9 травня у Москву

У Кремлі прокоментували можливість участі президента США Дональда Трампа у заходах 9 травня у Москві.

Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков, його слова наводить російське агентство ТАСС.

У відповідь на запитання агентства Пєсков сказав, що "про приїзд Трампа на парад Перемоги 9 травня не йдеться".

Нагадаємо, Європейський Союз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Між тим президент Сербії Александар Вучич заявив, що поїде до Москви разом з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.