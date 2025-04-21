В Кремле ответили, приедет ли Трамп 9 мая в Москву

В Кремле прокомментировали возможность участия президента США Дональда Трампа в мероприятиях 9 мая в Москве.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит российское агентство ТАСС.

В ответ на вопрос агентства Песков сказал, что "о приезде Трампа на парад Победы 9 мая речь не идет".

Напомним, Европейский Союз дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас 14 апреля призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, а продемонстрировать солидарность с Украиной.

Между тем президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву вместе с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.