Фіцо обурився порадою Каллас не їхати у Москву і згадав про 1939 рік

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо відкинув заклик глави дипломатії ЄС Каї Каллас до європейських лідерів не відвідувати Москву з нагоди так званого параду перемоги 9 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Премʼєр Словаччини вкотре підтвердив, що 9 травня його можна буде знайти у Москві.

"Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний, коли повернуся з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й", – заявив він.

Далі Фіцо заочно звернувся до глави дипломатії ЄС та сказав, що "ніхто не може вказувати мені, куди я повинен чи не повинен їхати".

"І я нагадую, що я один з небагатьох в ЄС, хто послідовно говорив про необхідність миру в Україні, і я не належу до палких прихильників продовження цієї безглуздої війни", – додав словацький премʼєр.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.