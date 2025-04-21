Партія премʼєра Канади лідирує за тиждень до виборів

Ліберальна партія Канади на чолі з Марком Карні утримує помітний відрив від опонентів за тиждень до позачергових парламентських виборів.

Про це свідчить триденне опитування компанії Nanos Research на замовлення канадських ЗМІ CTV News та The Globe and Mail, повідомляє "Європейська правда".

Рейтинг лібералів, за даними опитування, становить 44%, тоді як найбільша опозиційна партія Канади, Консервативна партія, може розраховувати на 36% голосів.

Що стосується інших політсил, то ліві ліберали "Нові демократи" можуть розраховувати на майже 11%, а регіональна партія "Квебецький блок" – на 6%.

Особисто Марк Карні також користується симпатіями канадців: 47% респондентів заявили, що хотіли б бачити саме його на посаді премʼєра Канади.

Лідер Консервативної партії Пʼєр Пуальєвр здобув 33%, а очільник "Нових демократів" Джагміт Сінгх – тільки 6%.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Канаді мають відбутись 28 квітня.

Одним із головних у кампанії є питання канадсько-американських відносин на тлі розвʼязаної Дональдом Трампом торгової війни.

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