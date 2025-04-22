У Румунії за вечір і ніч зафіксували п'ять землетрусів
Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 09:00 —
У Румунії за другу половину дня у понеділок та на початку доби у вівторок зафіксували п'ять землетрусів, магнітуда найсильнішого становила 3,9.
Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".
У другій половині дня 21 квітня та на початку доби 22 квітня у сейсмічно активній зоні Вранча у Румунії зафіксували загалом п'ять землетрусів помірної сили, що сталися протягом восьми годин.
Спершу після 16 години зафіксували землетрус магнітудою 3,6 з епіцентром неподалік до міста Бузеу, на глибині 121 км.
О 23:15 у районі Вранча зафіксували землетрус магнітудою 3,9 (спершу повідомляли про магнітуду 4) на глибині 70 км. За лічені хвилини після того стався ще один, магнітудою 3,3.
Після опівночі, о 00:13 і 00:24 ще два землетруси магнітудою 3 і 2,8 зафіксували в районі Бузеу.
Землетруси незначної сили у зоні Вранча є типовим явищем, лише за березень їх було понад 20. У 2024 році найсильніший землетрус в Румунії стався 16 вересня в районі міста Бузеу, магнітуда складала 5,4.
Нагадаємо, 13 березня мешканців італійського Неаполя налякав землетрус, що був добре відчутний і спричинив незначні пошкодження будинків. Наступного дня землетрус магнітудою 4,7 зафіксували біля узбережжя Апулії.