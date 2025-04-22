В Румынии за вечер и ночь зафиксировали пять землетрясений

В Румынии за вторую половину дня в понедельник и в начале суток во вторник зафиксировали пять землетрясений, магнитуда самого сильного составила 3,9.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Во второй половине дня 21 апреля и в начале суток 22 апреля в сейсмически активной зоне Вранча в Румынии зафиксировали всего пять землетрясений умеренной силы, произошедших в течение восьми часов.

Сначала после 16 часов зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 с эпицентром недалеко от города Бузеу, на глубине 121 км.

В 23:15 в районе Вранча зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 (сначала сообщали о магнитуде 4) на глубине 70 км. Через считанные минуты после этого произошло еще одно, магнитудой 3,3.

После полуночи, в 00:13 и 00:24 еще два землетрясения магнитудой 3 и 2,8 зафиксировали в районе Бузеу.

Землетрясения незначительной силы в зоне Вранча – типичное явление, только за март их было более 20. В 2024 году самое сильное землетрясение в Румынии произошло 16 сентября в районе города Бузеу, магнитуда составляла 5,4.

Напомним, 13 марта жителей итальянского Неаполя напугало землетрясение, которое было хорошо ощутимо и вызвало незначительные повреждения домов. На следующий день землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у побережья Апулии.