Глава МЗС Франції: "великоднє перемир’я" Путіна було маркетинговим ходом для Трампа

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро вважає, що так зване "великоднє перемир'я" Росії з Україною було маркетинговою операцією, щоб завоювати довіру президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Барро сказав, що тимчасове "перемир'я", яке господар Кремля Владімір Путін оголосив у суботу, і в порушенні якого Київ негайно і неодноразово звинувачував Москву, було лише для видимості.

"Великоднє перемир'я, яке він (Путін) оголосив дещо несподівано, було маркетинговою операцією, операцією приманки, спрямованою на те, щоб запобігти підвищенню нетерпіння і гніву президента Трампа", – сказав Барро у вівторок в інтерв'ю FranceInfo.

Росія відкинула пропозицію про повне припинення вогню, висунувши довгий перелік умов, які відкладають його виконання. РФ також неодноразово порушувала узгоджену домовленість не завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів.

Президент США Дональд Трамп дедалі більше сумнівається у тому, що зможе досягти успіху у припиненні війни. Він заявляє, що "розлючений" на Путіна, критикуючи при цьому президента України Володимира Зеленського.

Водночас, президент Трамп заявив у понеділок, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним "мирного плану" щодо війни в Україні.

За даними The New York Post, у рамках "мирного плану" президента Трампа обговорюється ідея контролю за припиненням вогню, який би здійснювала спільна комісія у складі України, Росії і держави з-поза меж НАТО.

23 квітня у Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні.