Глава МИД Франции: "пасхальное перемирие" Путина было маркетинговым ходом для Трампа

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро считает, что так называемое "пасхальное перемирие" России с Украиной было маркетинговой операцией, чтобы завоевать доверие президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Барро сказал, что временное "перемирие", которое хозяин Кремля Владимир Путин объявил в субботу, и в нарушении которого Киев немедленно и неоднократно обвинял Москву, было лишь для видимости.

"Пасхальное перемирие, которое он (Путин) объявил несколько неожиданно, было маркетинговой операцией, операцией приманки, направленной на то, чтобы предотвратить повышение нетерпения и гнева президента Трампа", – сказал Барро во вторник в интервью FranceInfo.

Россия отвергла предложение о полном прекращении огня, выдвинув длинный перечень условий, которые откладывают его выполнение. РФ также неоднократно нарушала согласованную договоренность не наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре в течение 30 дней.

Президент США Дональд Трамп все больше сомневается в том, что сможет добиться успеха в прекращении войны. Он заявляет, что "зол" на Путина, критикуя при этом президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время, президент Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им "мирного плана" по войне в Украине.

По данным The New York Post, в рамках "мирного плана" президента Трампа обсуждается идея контроля за прекращением огня, который бы осуществляла совместная комиссия в составе Украины, России и государства из-за пределов НАТО.

23 апреля в Лондоне состоится встреча, где США, Украина и ее европейские союзники будут обсуждать шаги для прекращения огня в российско-украинской войне.