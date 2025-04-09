У Нідерландах пропонують антишпигунські перевірки іноземних науковців, що приїздять в країну

У Нідерландах розумірковують над тим, щоб перевіряти тисячі нових іноземних науковців, які приїздять для дослідницької роботи у місцевих університетах – побоюючись, що серед них можуть бути заслані шпигуни.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Цього тижня у Нідерландах винесли на громадське обговорення ініціативу стосовно безпекових перевірок исяч іноземних дослідників, що приїздять в країну в рамках академічної роботи – через зростаючі побоювання, що серед них можуть бути особи, які працюють в інтересах недружніх країн.

За оцінками Міносвіти, у разі запровадження такого нововведення потрібно буде робити близько 8000 перевірок на рік – як іноземних, так і місцевих студентів та науковців, щоб запобігати недоброчесній передачі унікальних напрацювань недружнім країнам. Передусім йдеться про Китай, Росію та Іран.

У рамках потенційних перевірок думають перевіряти історію працевлаштування та дослідницької роботи науковців, а також наявність проблем із законом.

У проєкті також визначили сфери досліджень, які потребують особливої уваги через потенційні ризики – як квантові технології, ракетобудування, штучний інтелект, найсучасніші біотехнології, виробництво мікропроцесорів тощо. Університети і дослідницькі центри повинні будуть самі визначити, що у їхньому спектрі діяльності заслуговує на посилену увагу – щоб запобігти надмірним перевіркам там, де у цьому немає потреби.

Академічні установи та інші організації мають три місяці на ознайомлення з проєктом ініціативи, після чого фінальну редакцію законопроєкту внесуть у парламент.

За чинними практиками, наукові установи мають самі проводити оцінку ризиків, приймаючи до себе когось із-за кордону – проте у їхньому арсеналі немає усіх тих інструментів, які є у державних безпекових структур. Втім, раніше NOS з’ясували, що за останні роки була низка випадків, коли заклади не погодили співпрацю, виявивши певні ризики.

Серед критиків ідеї кажуть, що посилення перевірок може спонукати науковців та студентів обирати інші країни. Також невдоволення викликає те, що перевірки пропонують для абсолютно усіх, включно з громадянами Нідерландів, а не лише осіб з "країн ризику". Проте у міністерстві пояснюють цей пункт не тільки бажанням уникнути дискримінації, а й тим, що власні громадяни також можуть потрапити на гачок іноземної спецслужби.

Нагадаємо, у 2022 році в Норвегії затримали бразильського "дослідника", який виявився кадровим офіцером російського ГРУ Михайлом Мікушиним. Він замаскувався під науковця в Університеті Тромсе.

У 2023 році повідомляли про ще один подібний арешт у Норвегії – під підозрами опинився студент, який ймовірно займався перехопленням сигналів поблизу урядових установ.