Разведка Нидерландов: Россия усиливает гибридные атаки против Европы

Россия усиливает свои гибридные атаки, направленные на подрыв общества в Нидерландах и их европейских союзниках, а российские хакеры уже нацелились на нидерландскую государственную службу.

Об этом заявило во вторник, 22 апреля, нидерландское агентство военной разведки MIVD, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Директор MIVD Питер Рисинк в ежегодном отчете ведомства заявил, что агентство фиксирует рост российской угрозы в Европе, в том числе "после возможного окончания войны против Украины".

"Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Все больше и больше государственных субъектов пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риски", – подчеркнул он.

Министерство внутренних дел Нидерландов заявило, что впервые обнаружило атаку российских хакеров на цифровую операционную систему государственной службы в прошлом году.

Оно также сообщило, что обнаружило российскую кибероперацию против критической инфраструктуры в Нидерландах, возможно, как подготовку к саботажу.

МВД Нидерландов описало такие атаки как сочетание традиционных актов шпионажа с кибератаками и другими попытками повлиять на общество и подорвать его.

Ведомство повторило свои предупреждения относительно шпионских действий российских структур, которые составляют карты инфраструктуры в Северном море, а также относительно актов саботажа, направленных на интернет-кабели, водо- и энергоснабжение.

Ранее в Нидерландах заявили, что в течение 2024 года Россия могла совершить более 30 попыток саботажа, вандализма или внешнего вмешательства.

Параллельно в Нидерландах размышляют над тем, чтобы проверять тысячи новых иностранных ученых, которые приезжают для исследовательской работы в местных университетах – опасаясь, что среди них могут быть засланные шпионы.