Фон дер Ляйен: мир "выстраивается в очередь", чтобы работать с Европой на фоне пошлин Трампа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны готовы сотрудничать с надежными торговыми партнерами в Европе после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел общие торговые тарифы.

Об этом она сказала в комментарии Politico, пишет "Европейская правда".

Как отметило издание, в течение последних недель Урсула фон дер Ляйен общалась с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые ищут "сильных, надежных партнеров".

"Во все более непредсказуемой глобальной среде страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами", – сказала она.

По ее словам, мировой порядок "смещается глубже, чем когда-либо со времени завершения холодной войны".

Трамп объявил о введении взаимных тарифов 2 апреля – наложив на ЕС 20-процентную пошлину, а на большинство других стран – базовую пошлину в 10%. Когда финансовые рынки обвалились через неделю, Трамп приостановил действие высших тарифов на 90 дней.

В случае с ЕС тариф в 10% до сих пор действует, а также дополнительные 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей.

Фон дер Ляйен, напротив, подчеркивает стабильность Европы. В условиях такого потрясения, по ее словам, растет доверие к ЕС, в частности среди граждан самого блока – она сослалась на опрос Eurobarometer, согласно которому поддержка членства в ЕС достигла 74% – самого высокого уровня за последние 40 лет.

"Это о чем-то говорит. В разгар хаоса Европа остается устойчивой, опираясь на ценности, готова формировать будущее", – считает президент Еврокомиссии.

Недавно экономический советник Белого дома Кевин Гассетт заявлял, что Соединенные Штаты достигли "огромного прогресса" в переговорах с ЕС по тарифам.

Но европейская сторона, по данным СМИ, после переговоров в начале недели не получила больше ясности относительно того, когда США будут готовы снять свои тарифы.

17 апреля Трамп выразил оптимизм относительно перспектив заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом.

Также Трампа посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а перед тем – созвонилась с Урсулой фон дер Ляйен.

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