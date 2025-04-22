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Під Прагою другий день гасять велику пожежу на полігоні з пластиком

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Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 13:25 — Марія Ємець

У Чехії неподалік від столиці Праги другий день борються з пожежею, що виникла на полігоні з пластиком. 

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Пожежа на полігоні з відходами пластику в районі містечка Ринголець почалася ввечері 21 квітня, боротьба з вогнем триває досі. Площа полігону складає 200х200 метрів, а висота становила п’ять метрів. Внаслідок пожежі вона зменшилась удвічі.

 
Anna Boháčová, MAFRA

На місці працюють 250 пожежників з більш як сотнею одиниць техніки, для мешканців прилеглих населених пунктів оголошено попередження. 

Через специфіку пожежі доводиться використовувати спецобладнання і дуже велику кількість води. Вогнеборці одночасно гасять вогонь та прибирають ще неушкоджені пакунки з пластиком, щоб вони не загорілися. 

Шістнадцять пожежників отримали незначні опіки і зверталися за допомогою, але госпіталізації не потребували. 

Вранці у вівторок речник пожежної служби сказав про "стриманий оптимізм". Водночас у службах припускають, що повна ліквідація пожежі займе кілька днів. 

 
Anna Boháčová, MAFRA

Невдовзі на місці планують залучити спеціальний стійкий до температур екскаватор з дистанційним керуванням, що дозволить швидше та безпечніше прибирати пластик довкола осередку пожежі.  

Місцеві мешканці ще звечора  взялися підвозити для пожежників їжу і воду. Так, заступник мера містечка вночі привіз близько 200 гамбургерів, а вранці – бутерброди на сніданок. Місцева футбольна команда привезла рятувальникам запаси перекусів і напоїв, які вони закупили для себе перед матчем. Один з місцевих продуктових супермаркетів також привіз їжу. 

У Польщі стабілізували масштабну пожежу на території національного парку неподалік кордону з Білоруссю, яку гасять з неділі.  

Нагадаємо, у Німеччині на початку квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.

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Чехія інциденти
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