Під Прагою другий день гасять велику пожежу на полігоні з пластиком

У Чехії неподалік від столиці Праги другий день борються з пожежею, що виникла на полігоні з пластиком.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Пожежа на полігоні з відходами пластику в районі містечка Ринголець почалася ввечері 21 квітня, боротьба з вогнем триває досі. Площа полігону складає 200х200 метрів, а висота становила п’ять метрів. Внаслідок пожежі вона зменшилась удвічі.

Anna Boháčová, MAFRA

На місці працюють 250 пожежників з більш як сотнею одиниць техніки, для мешканців прилеглих населених пунктів оголошено попередження.

Через специфіку пожежі доводиться використовувати спецобладнання і дуже велику кількість води. Вогнеборці одночасно гасять вогонь та прибирають ще неушкоджені пакунки з пластиком, щоб вони не загорілися.

Шістнадцять пожежників отримали незначні опіки і зверталися за допомогою, але госпіталізації не потребували.

Вранці у вівторок речник пожежної служби сказав про "стриманий оптимізм". Водночас у службах припускають, що повна ліквідація пожежі займе кілька днів.

Anna Boháčová, MAFRA

Невдовзі на місці планують залучити спеціальний стійкий до температур екскаватор з дистанційним керуванням, що дозволить швидше та безпечніше прибирати пластик довкола осередку пожежі.

Місцеві мешканці ще звечора взялися підвозити для пожежників їжу і воду. Так, заступник мера містечка вночі привіз близько 200 гамбургерів, а вранці – бутерброди на сніданок. Місцева футбольна команда привезла рятувальникам запаси перекусів і напоїв, які вони закупили для себе перед матчем. Один з місцевих продуктових супермаркетів також привіз їжу.

У Польщі стабілізували масштабну пожежу на території національного парку неподалік кордону з Білоруссю, яку гасять з неділі.

Нагадаємо, у Німеччині на початку квітня сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас.