У Німеччині сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва пластмас

Масштабна пожежа спалахнула 9 квітня ввечері в промисловому районі німецького Мюнстерланду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Будівля компанії з переробки пластмас в місті Ален у землі Північний Рейн-Вестфалія була повністю охоплена вогнем, повідомив представник пожежної служби. Під час гасіння пожежі постраждав один пожежник.

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За оцінками, пожежа охопила площу до 7 тисяч квадратних метрів. За словами представника пожежної служби, загалом горіли три зали. Полум'я також перекинулося на сусідню компанію.

Рано вранці 10 квітня речник повідомив, що пожежу взяли під контроль, тривають операції з гасіння.

На місці перебувають близько 300 рятувальників, також було запрошено підтримку з сусідніх міст. За даними поліції, навколишні вулиці перекриті для руху транспорту.

Задля безпеки мешканців було видано попередження: у районі Ален Південь відчувається неприємний запах і дим, з міркувань безпеки слід зачинити двері та вікна, а також уникати перебування на відкритому повітрі.

25 березня прогримів вибух на складі боєприпасів на території комплексу Poličské strojíreň у населеному пункті Боржини в центральній частині Чехії, одна людина дістала серйозні поранення.

А 21 березня лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.