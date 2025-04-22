Под Прагой второй день тушат крупный пожар на полигоне с пластиком

В Чехии неподалеку от столицы Праги второй день борются с пожаром, возникшим на полигоне с пластиком.

Об этом сообщает IDNES, пишет "Европейская правда".

Пожар на полигоне с отходами пластика в районе городка Ринголец начался вечером 21 апреля, борьба с огнем продолжается до сих пор. Площадь полигона – 200х200 метров, а высота составляла пять метров. В результате пожара она уменьшилась вдвое.

Anna Boháčová, MAFRA

На месте работают 250 пожарных с более чем сотней единиц техники, для жителей близлежащих населенных пунктов объявлено предупреждение.

Из-за специфики пожара приходится использовать спецоборудование и очень большое количество воды. Пожарные одновременно тушат огонь и убирают еще неповрежденные пакеты с пластиком, чтобы они не загорелись.

Шестнадцать пожарных получили незначительные ожоги и обращались за помощью, но госпитализация им не потребовалась.

Утром во вторник представитель пожарной службы сказал о "сдержанном оптимизме". В то же время в службах предполагают, что полная ликвидация пожара займет несколько дней.

Anna Boháčová, MAFRA

Вскоре на месте планируют задействовать специальный устойчивый к температурам экскаватор с дистанционным управлением, что позволит быстрее и безопаснее убирать пластик вокруг очага возгорания.

Местные жители еще со вчерашнего дня начали подвозить для пожарных еду и воду. Так, заместитель мэра городка ночью привез около 200 гамбургеров, а утром – бутерброды на завтрак. Местная футбольная команда привезла спасателям запасы перекусов и напитков, которые они закупили для себя перед матчем. Один из местных продуктовых супермаркетов также привез еду.

В Польше стабилизировали масштабный пожар на территории национального парка недалеко от границы с Беларусью, который тушат с воскресенья.

Напомним, в Германии в начале апреля произошел масштабный пожар на заводе по производству пластмасс.