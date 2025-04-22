У Польщі стабілізували масштабну пожежу в національному парку

Станом на ранок 22 квітня у Польщі стабілізували пожежу на території Бебжанського національного парку, що неподалік кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Площа пожежі у Бебжанському національному парку, що у понеділок складала 450 гектарів, за ніч не збільшилася, хоча говорити про приборкання стихії ще рано.

фото Łukasz Rutkowski /PAP

На місці залишаються близько 170 пожежників з різних районів і понад 30 одиниць техніки, включно з гелікоптерами. За попередній день спецгелікоптер поліції скинув понад 200 тисяч літрів води.

Вночі пожежники протягли рукави майже на кілометрову довжину, щоб брати воду для гасіння з найближчої річки. Патрулюючі безпілотники допомагають виявляти найактивніші осередки горіння.

Нагадаємо, пожежа почалася у неділю 20 квітня у важкодоступній місцевості на території Бебжанського національного парку, що приблизно за 50 км від кордону з Білоруссю.

Гасіння вогню ускладнене через болотисту місцевість, куди не може під’їхати важка наземна техніка пожежників.

Мешканці прилеглих населених пунктів отримали сповіщення-попередження про пожежу, проте потреби в евакуації не було.

Надвечір на місце подій приїхали прем’єр Дональд Туск і міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк.

Раніше у квітні пожежа в Італії під кордоном зі Швейцарією знищила 100 гектарів лісу, а на півдні Франції через ДТП вигоріло 2 гектари лісу.