В Італії оголосили п’ятиденну жалобу через смерть Папи

Італійський уряд на чолі з прем'єркою Джорджею Мелоні оголосив п'ятиденну національну жалобу у зв'язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Про це заявив у вівторок міністр цивільного захисту Нелло Музумечі, якого цитує ANSA, повідомляє "Європейська правда".

Жалоба триватиме до суботи, 26 квітня, – дня похорону понтифіка на площі Святого Петра.

Музумечі уточнив, що церемонії, організовані з нагоди національного свята Дня визволення в п'ятницю, 25 квітня, будуть дозволені в "стані тверезості".

Італія відзначає День визволення 25 квітня кожного року на честь звільнення країни від фашизму і нацистської окупації наприкінці Другої світової війни.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський.