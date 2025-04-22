В Италии объявили пятидневный траур из-за смерти Папы Римского

Итальянское правительство во главе с премьером Джорджей Мелони объявило пятидневный национальный траур в связи со смертью Папы Римского Франциска.

Об этом заявил во вторник министр гражданской защиты Нелло Музумечи, которого цитирует ANSA, сообщает "Европейская правда".

Траур продлится до субботы, 26 апреля, – дня похорон понтифика на площади Святого Петра.

Музумечи уточнил, что церемонии, организованные по случаю национального праздника Дня освобождения в пятницу, 25 апреля, будут разрешены в "состоянии трезвости".

Италия отмечает День освобождения 25 апреля каждого года в честь освобождения страны от фашизма и нацистской оккупации в конце Второй мировой войны.

Напомним, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.