Назвали офіційну причину смерті Папи Римського
Папа Римський Франциск помер уранці 21 квітня від наслідків інсульту.
Про це йдеться в офіційній заяві Святого Престолу, з якою ознайомилась "Європейська правда".
Франциск, як встановив головний лікар Ватикану Андреа Арканджелі, зазнав інсульту, який призвів до коми та серцевої недостатності.
Здоровʼя понтифіка було підірване хронічними захворюваннями: гострою дихальною недостатністю після перенесеної пневмонії, артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом.
Смерть Франциска настала о 7:35 ранку в його помешканні у Ватикані, ідеться у висновку судово-медичної експертизи.
Італійські ЗМІ раніше теж писали, що причиною смерті понтифіка міг стати інсульт.
За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп відвідає похорон покійного Папи Римського Франциска у Ватикані наприкінці цього тижня.