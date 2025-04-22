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Зеленський поїде до Ватикану на прощання з Папою Римським

Новини — Вівторок, 22 квітня 2025, 10:26 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський планує їхати на церемонію прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані. 

Про це журналістам повідомило джерело, обізнане з планами президента, пише "Європейська правда". 

За словами співрозмовника, Володимир Зеленський планує відвідати події, дати яких наразі ще не визначені з боку Святого престолу. 

"В Офісі президента очікують дату поховання Папи і готують візит президента до Рима та Ватикану на прощання з понтифіком", – зазначив він, підкресливши, що йдеться про візит саме на церемонію прощання.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані.

За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Вже відомо, що на церемонію прощання з Франциском планує приїхати президент США Дональд Трамп – це стане його першим закордонним візитом за час другої каденції. 

На час підготовки до похорону понтифіка над Римом заборонили проліт літальних апаратів.

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Зеленський Ватикан
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