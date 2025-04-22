Литва закликає до спільних ініціатив для зміцнення трансатлантичної єдності

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що країни Північної Європи та Балтії мають шукати спільні ініціативи для зміцнення трансатлантичної співпраці.

Його слова цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Під час пресконференції після зустрічі зі своїм шведським колегою Ульфом Крістерссоном Палуцкас заявив: вони погодилися, що "безпека регіону Балтійського моря невіддільна від міцних трансатлантичних відносин".

"Під час зустрічі ми зазначили, що немає сильнішого стримувального чинника для Росії, ніж присутність сил Сполучених Штатів у Європі", – сказав він.

Відтак прем’єр Литви наголосив, що країнам варто шукати спільні ініціативи, які ще більше зміцнять трансатлантичну співпрацю.

На запитання, чи можна довіряти Вашингтону в чинній геополітичній ситуації, прем’єр-міністр країни зазначив, що хоч йому іноді доводиться щоранку перевіряти соціальні мережі, щоб зрозуміти, що відбувається по той бік Атлантики, угоди між США та Європою залишаються чинними.

"У нас є історія двосторонніх і багатосторонніх відносин, і навіть якщо наші переконання іноді зазнають краху, у нас все ще дуже міцні зв’язки. Ми повинні докладати дипломатичних та політичних зусиль, але я вірю, що ми переживемо ці буремні часи й зможемо зберегти підтримку США для стабільності в регіоні", – сказав він.

А Крістерссон своєю чергою заявив, що Швеція разом із Литвою, Норвегією і Фінляндією розглядають можливість скоординованого придбання бойових машин піхоти CV90 компанії BAE Systems.

Нещодавно президент Литви Гітанас Науседа підкреслив, що присутність американських військ у країні залишається ключовим фактором убезпечення країни та всього регіону.