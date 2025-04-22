Литва призывает к совместным инициативам для укрепления трансатлантического единства

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что страны Северной Европы и Балтии должны искать совместные инициативы для укрепления трансатлантического сотрудничества.

Его слова цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции после встречи со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном Палуцкас заявил: они согласились, что "безопасность региона Балтийского моря неотделима от крепких трансатлантических отношений".

"Во время встречи мы отметили, что нет более сильного сдерживающего фактора для России, чем присутствие сил Соединенных Штатов в Европе", – сказал он.

Поэтому премьер Литвы подчеркнул, что странам следует искать совместные инициативы, которые еще больше укрепят трансатлантическое сотрудничество.

На вопрос, можно ли доверять Вашингтону в нынешней геополитической ситуации, премьер-министр страны отметил, что хотя ему приходится каждое утро проверять социальные сети, чтобы понять, что происходит по ту сторону Атлантики, соглашения между США и Европой остаются в силе.

"У нас есть история двусторонних и многосторонних отношений, и даже если наши убеждения иногда терпят крах, у нас все еще очень прочные связи. Мы должны прилагать дипломатические и политические усилия, но я верю, что мы переживем эти бурные времена и сможем сохранить поддержку США для стабильности в регионе", – сказал он.

А Кристерссон в свою очередь заявил, что Швеция вместе с Литвой, Норвегией и Финляндией рассматривают возможность скоординированного приобретения боевых машин пехоты CV90 компании BAE Systems.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что присутствие американских войск в стране остается ключевым фактором безопасности страны и всего региона.