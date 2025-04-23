Дуда незадоволений, що глава МЗС не згадав партнерство зі США у виступі перед Сеймом

Президент Польщі Анджей Дуда висловив розчарування виступом очільника МЗС Радослава Сікорського перед Сеймом, зокрема, йому не сподобалось, що міністр не згадав партнерство зі США.

Заяву Дуди наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив польський президент, він сприйняв виступ Сікорського "з великим розчаруванням".

"Міністр де-факто звів усе до партійної політики, використавши гасло одного з кандидатів на президентських виборах і вигукуючи його в залі Сейму", – додав він.

Дуда також висловив "жаль і велике розчарування", що Радослав Сікорський "не знайшов місця у своїй промові, щоб підкреслити міжнародне співробітництво, яке розвивається і чудово функціонує в рамках Тримор'я".

Також, за його словами, "про співпрацю зі США практично нічого не було сказано".

Дуда сказав, що шкодує про те, що питання про співпрацю зі США "не прозвучало у виступі міністра закордонних справ".

"Я не думаю, що в когось є сумніви, що Сполучені Штати є найпотужнішою військовою державою у світі, і я не думаю, що в когось є сумніви, що без тісної співпраці зі Сполученими Штатами сьогодні немає безпеки проти такої ядерної держави, як Росія, яка відродила свої імперські амбіції", – підкреслив він.

Своєю чергою Сікорський відповів на критику Дуди, зазначивши, що президент неуважно слухав промову, оскільки, як він зазначив, у ній було кілька згадок про тісну трансатлантичну співпрацю та співпрацю зі Сполученими Штатами.

У цьому контексті глава МЗС Польщі також прокоментував відносини Дуди з Трампом.

За словами Сікорського, він сам неодноразово звертався до польського президента "з проханням використати його нібито дружбу з Дональдом Трампом, щоб вплинути на його позицію".

"Поки що я не бачу свідчень успішності цього впливу з боку президента", – додав він.

Під час своєї промови Сікорський, зокрема, закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля для припинення бойових дій в Україні.

Він також процитував слова російського пропагандиста і фашистського ідеолога Александра Дугіна, який свого часу наголошував, що "Росія не зацікавлена в існуванні незалежної польської держави в будь-якій формі. Як і в існуванні України".

"Ви більше ніколи тут не будете правити. Ні в Києві, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Замість того, щоб фантазувати про повторне завоювання Варшави, краще подбайте про Хайшенвай (традиційна китайська назва Владивостока. – Ред.)", – сказав у відповідь на ці слова Сікорський.