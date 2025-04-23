Президент Польши Анджей Дуда выразил разочарование выступлением главы МИД Радослава Сикорского перед Сеймом, в частности, ему не понравилось, что министр не упомянул партнерство с США.

Заявление Дуды приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Как отметил польский президент, он воспринял выступление Сикорского "с большим разочарованием".

"Министр де-факто свел все к партийной политике, использовав лозунг одного из кандидатов на президентских выборах и выкрикивая его в зале Сейма", – добавил он.

Дуда также выразил "сожаление и большое разочарование" тем, что Радослав Сикорский "не нашел места в своей речи, чтобы подчеркнуть международное сотрудничество, которое развивается и прекрасно функционирует в рамках Триморья".

Также, по его словам, "о сотрудничестве с США практически ничего не было сказано".

Дуда сказал, что сожалеет о том, что вопрос о сотрудничестве с США "не прозвучал в выступлении министра иностранных дел".

"Я не думаю, что у кого-то есть сомнения, что Соединенные Штаты являются самой мощной военной державой в мире, и я не думаю, что у кого-то есть сомнения, что без тесного сотрудничества с Соединенными Штатами сегодня нет безопасности против такой ядерной державы, как Россия, которая возродила свои имперские амбиции", – подчеркнул он.

В свою очередь Сикорский ответил на критику Дуды, отметив, что президент невнимательно слушал речь, поскольку, как он отметил, в ней было несколько упоминаний о тесном трансатлантическом сотрудничестве и сотрудничестве с Соединенными Штатами.

В этом контексте глава МИД Польши также прокомментировал отношения Дуды с Трампом.

По словам Сикорского, он сам неоднократно обращался к польскому президенту "с просьбой использовать его якобы дружбу с Дональдом Трампом, чтобы повлиять на его позицию".

"Пока что я не вижу свидетельств успешности этого влияния со стороны президента", – добавил он.

Во время своей речи Сикорский, в частности, призвал Китай активизировать дипломатические усилия для прекращения боевых действий в Украине.

Он также процитировал слова российского пропагандиста и фашистского идеолога Александра Дугина, который в свое время отмечал, что "Россия не заинтересована в существовании независимого польского государства в любой форме. Как и в существовании Украины".

"Вы больше никогда здесь не будете править. Ни в Киеве, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе. Вместо того чтобы фантазировать о повторном завоевании Варшавы, лучше позаботьтесь о Хайшенвае (традиционное китайское название Владивостока. – Ред.)", – сказал в ответ на эти слова Сикорский.