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У Польщі закликають Китай допомогти протистояти війні РФ проти України

Новини — Середа, 23 квітня 2025, 14:00 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля для припинення бойових дій в Україні.

Про це він заявив під час виступу у Сеймі Польщі з промовою щодо завдань зовнішньої політики країни на 2025 рік, передає Bloomberg, пише "Європейська правда".

Сікорський заявив, що метою союзників Києва є досягнення справедливого і тривалого миру та закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля для припинення бойових дій в Україні.

"Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо – і у нього є засоби для цього – він покладе край колоніальній війні Владіміра Путіна в Україні", – сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.

Варто звернути увагу, що нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас, коментуючи таке повідомлення, назвала Китай "головним спонсором" війни Росії.

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Польща Китай Війна з РФ
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