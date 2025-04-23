Сікорський – Росії: ви більше ніколи тут не будете правити – подбайте ліпше про Владивосток

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський жорстко звернувся до росіян під час виступу у Сеймі у середу, 23 квітня.

Його слова цитує польський мовник RMF24, пише "Європейська правда".

Голова МЗС Польщі процитував слова російського пропагандиста і фашистського ідеолога Александра Дугіна, який свого часу наголошував, що "Росія не зацікавлена в існуванні незалежної польської держави в будь-якій формі. Як і в існуванні України".

"Право Росії на Варшаву таке ж законне, як і наше на Смоленськ. Ми теж правили там близько ста років. Але різниця в тому, що майже ніхто у нас не мислить такими анахронічними категоріями", – заявив він.

Сікорський зазначив, що має послання для керівників Дугіна.

"Ви більше ніколи тут не будете правити. Ні в Києві, ні в Ризі, ні в Таллінні, ні в Кишиневі. Замість того, щоб фантазувати про повторне завоювання Варшави, краще подбайте про Хайшенвай (традиційна китайська назва Владивостока. – Ред.)", – сказав він.

Також на його думку, результат війни між Росією та Україною визначить рівень безпеки в регіоні на багато років уперед. Він вирішить долю Білорусі, а також стане орієнтиром для європейського шляху Молдови, Грузії та Вірменії. Результат також буде важливим для країн Центральної Азії.

"Допоки Росія не відмовиться від своїх завойовницьких планів, вона залишатиметься агресором. Російський імперіалізм – наш ворог. Це наша поточна політика щодо режиму Путіна. І іншої не буде", – підсумував глава польського зовнішньополітичного відомства.

Під час своєї промови Сікорський також закликав Китай активізувати дипломатичні зусилля для припинення бойових дій в Україні.

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