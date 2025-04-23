У Нідерландах підтвердили право позбавляти захисту іноземних біженців з України

Громадяни третіх країн, які прибули до Нідерландів з України, звідки тікали через повномасштабне російське вторгнення, можуть бути позбавлені тимчасового захисту.

Таке рішення ухвалила Державна рада Нідерландів, найвищий адміністративний суд країни, повідомляє "Європейська правда".

Державна рада розглядала три окремі позови, в кожному з яких громадяни третьої країни оскаржували рішення влади Нідерландів з березня 2024 року припинити надавати притулок неукраїнцям, які прибули з України.

Нідерландський суд після низки позовів від іноземців скерував питання до Суду Євросоюзу, який у грудні 2024 року став на бік Нідерландів.

У Суді ЄС заявили, що держави-члени можуть припиняти тимчасовий захист для громадян третіх країн, які тимчасово проживали в Україні, раніше, ніж для українців, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які мають посвідку на постійне проживання.

"Це означає, що держава-член ЄС не зобов'язана надавати захист (іноземцям. – Ред.), але може це зробити", – додали там.

У звʼязку з цим Державна рада остаточно постановила, що уряд Нідерландів може припинити надання притулку цій групі людей, що офіційно сталось 4 березня 2024 року.

Водночас рішення про вислання іноземців, які стосувались періоду до березня 2024-го, були скасовані.

Зазначимо, що в нідерландському уряді виступають за можливість залишитись у країні для тих українців, які там працюють і платять податки. Станом на листопад 2024 року в Нідерландах були працевлаштовані майже 60% біженців з України.