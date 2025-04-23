В Нидерландах подтвердили право лишать защиты иностранных беженцев из Украины

Граждане третьих стран, прибывшие в Нидерланды из Украины, откуда бежали из-за полномасштабного российского вторжения, могут быть лишены временной защиты.

Такое решение принял Государственный совет Нидерландов, высший административный суд страны, сообщает "Европейская правда".

Государственный совет рассматривал три отдельных иска, в каждом из которых гражданин третьей страны оспаривал решение властей Нидерландов с марта 2024 года прекратить предоставлять убежище неукраинцам, прибывшим из Украины.

Нидерландский суд после ряда исков от иностранцев направил вопрос в Суд Евросоюза, который в декабре 2024 года встал на сторону Нидерландов.

В Суде ЕС заявили, что государства-члены могут прекращать временную защиту для граждан третьих стран, которые временно проживали в Украине, раньше, чем для украинцев, лиц без гражданства и граждан третьих стран, имеющих вид на жительство.

"Это означает, что государство-член ЕС не обязано предоставлять защиту (иностранцам. – Ред.), но может это сделать", – добавили там.

В связи с этим Государственный совет окончательно постановил, что правительство Нидерландов может прекратить предоставление убежища этой группе людей, что официально произошло 4 марта 2024 года.

В то же время решения о высылке иностранцев, которые касались периода до марта 2024-го, были отменены.

Отметим, что в нидерландском правительстве выступают за возможность остаться в стране для тех украинцев, которые там работают и платят налоги. По состоянию на ноябрь 2024 года в Нидерландах были трудоустроены почти 60% беженцев из Украины.