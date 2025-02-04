У Нідерландах працевлаштовані 59% українських біженців

Станом на 1 листопада 2024 року 59% з понад 92 тисяч біженців у віці від 15 до 65 років, які мають українське громадянство, були працевлаштовані в Нідерландах.

Про це повідомляє Статистичне управління Нідерландів (CBS), спираючись на нові дані, передає "Європейська правда".

Це більше, ніж роком раніше: на 1 листопада 2023 року частка працевлаштованих становила 55%.

Українські біженці, які прибули до Нідерландів після російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, не потребують дозволу на працевлаштування. Це ставить їх у виняткове становище порівняно з іншими мігрантами з-за меж Європейського Союзу або країн Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

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Найчастіше працювали українські біженці у віковій категорії від 25 до 45 років, найрідше – молодь (від 15 до 25 років). Чоловіки працювали так само часто, як і жінки.

Більш ніж половина українських біженців працювали повний робочий день (35 годин або більше на тиждень); 15% працювали від 30 до 35 годин.

Більшість українських біженців працювали у сфері ділових послуг (50%). Цей сектор включає агентства з працевлаштування. Часто неможливо визначити, в який саме сектор направляються тимчасові працівники. Окрім ділових послуг, відносно велика кількість українських біженців також працювала в торгівлі, транспорті та готельно-ресторанному секторі (32%).

Як повідомлялося, в уряді Нідерландів вважають, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.

Нагадаємо, у Чехії можуть бути створені центри повернення, які допомагатимуть українським біженцям повернутися на батьківщину.