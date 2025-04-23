Добровольцю з Литви, що загинув в Україні, посмертно вручать почесну нагороду

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне оголосила, що литовського добровольця Томаса Валентеліса, який загинув на фронті у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ, посмертно нагородять однією з найвищих військових нагород країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На церемонії прощання з Валентелісом у Вільнюсі глава Міноборони сказала, що йому посмертно вручать найвищу нагороду Системи національної оборони.

За словами Шакалієне, у майбутньому також розглянуть питання увічнення пам'яті загиблого.

"Ми, звісно, порадимося і з сім'єю, тому що в цьому випадку ми повинні враховувати побажання сім'ї, і в даній ситуації ми могли б запропонувати якісь додаткові речі, але ми спиралися на ті побажання, які висловили члени сім'ї", – зазначила міністерка.

Вона додала, що підтримку родині Валентеліса надасть і українська армія, в якій служив литовець.

У середу в столиці в костелі Святого Ігнатія відбулась церемонія прощання з Томасом Валентелісом, на якій був присутній і президент Гітанас Науседа. Останки загиблого в Україні литовця минулих вихідних доставили до Литви.

Валентеліс загинув у березні 2025 року під час виконання бойового завдання в Україні. 20-річний хлопець служив у складі Інтернаціонального легіону ЗСУ із серпня 2024-го.